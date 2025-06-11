Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Série 1 35€

Série 2 30€

Série 3 22€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Plongez dans l’histoire du breakdance ! Fort de 25 ans de passion et de création, du bitume à la scène, le Pockemon Crew retrace l’histoire vibrante du hip-hop à travers un spectacle captivant.

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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

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English :

Dive into the history of breakdance! With 25 years of passion and creation, from asphalt to stage, the Pockemon Crew retraces the vibrant history of hip-hop in a captivating show.

L’événement Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay