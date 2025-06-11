Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 6 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Série 1 35€
Série 2 30€
Série 3 22€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Plongez dans l’histoire du breakdance ! Fort de 25 ans de passion et de création, du bitume à la scène, le Pockemon Crew retrace l’histoire vibrante du hip-hop à travers un spectacle captivant.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
Dive into the history of breakdance! With 25 years of passion and creation, from asphalt to stage, the Pockemon Crew retraces the vibrant history of hip-hop in a captivating show.
L’événement Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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