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Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Place du Breuil

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 35 Série 1 35€ Série 2 30€ Série 3 22€ Série 4 10€

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Série 1 35€
Série 2 30€
Série 3 22€
Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Plongez dans l’histoire du breakdance ! Fort de 25 ans de passion et de création, du bitume à la scène, le Pockemon Crew retrace l’histoire vibrante du hip-hop à travers un spectacle captivant.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

Dive into the history of breakdance! With 25 years of passion and creation, from asphalt to stage, the Pockemon Crew retraces the vibrant history of hip-hop in a captivating show.

L’événement Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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