15 km internationaux du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

15 km internationaux du Puy-en-Velay

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Les 15 km du Puy-en-Velay sont une course pédestre de renommée internationale. L’épreuve se déroule au cœur de la cité ponote et consiste en une boucle à parcourir deux fois.

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@15kmdupuy.fr

English :

The 15 km of Le Puy-en-Velay is an internationally renowned pedestrian race. The event takes place in the heart of the Pontian city, and consists of a loop to be run twice.

