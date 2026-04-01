Ateliers des Arts Concert de jazz Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Concert de jazz

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 19:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Venez découvrir le talent et l’énergie des élèves autour d’un répertoire varié, entre standards du jazz et créations originales, le 29 avril dès 19h à l’Auditorium des Ateliers des Arts.

.

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the talent and energy of our students in a varied repertoire of jazz standards and original creations, on April 29 at 7pm in the Auditorium des Ateliers des Arts.

L’événement Ateliers des Arts Concert de jazz Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay