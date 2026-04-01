Les entreprises du Puy-en-Velay recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Puy-en-Velay
Les entreprises du Puy-en-Velay recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Puy-en-Velay mardi 28 avril 2026.
Les entreprises du Puy-en-Velay recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Puy-en-Velay Mardi 28 avril, 17h30 Inscription obligatoire : https://job.wiz.bi/3d6qP
Un Job Dating est organisé par Crédit Agricole Centre Est au Puy-en-Velay, le mardi 28 avril.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
**Inscription gratuite et obligatoire ici :** [**https://job.wiz.bi/3d6qP**](https://job.wiz.bi/ZVtyp)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-28T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/3d6qP
Adresse communiquée aux inscrits Le-Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire
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