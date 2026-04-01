Foire à la brocante Place du Breuil Le Puy-en-Velay
Foire à la brocante Place du Breuil Le Puy-en-Velay dimanche 26 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Foire à la brocante
Place du Breuil A quelques pas de la préfecture Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Foire à la brocante.
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Place du Breuil A quelques pas de la préfecture Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr
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English :
Flea market.
L’événement Foire à la brocante Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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