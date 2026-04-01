Foire à la brocante Place du Breuil Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Foire à la brocante

Place du Breuil A quelques pas de la préfecture Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Foire à la brocante.

.

Place du Breuil A quelques pas de la préfecture Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market.

L’événement Foire à la brocante Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay