Exposition Ex(s)isterie Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
Exposition Ex(s)isterie Musée Crozatier Le Puy-en-Velay mercredi 13 mai 2026.
Exposition Ex(s)isterie
Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi, 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-13
Cette exposition est un dialogue entre les œuvres de l’artiste Amande Polet, les Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée.
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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
This exhibition is a dialogue between the works of artist Amande Polet, the National Botanical Conservatories and the museum’s collections.
L’événement Exposition Ex(s)isterie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay