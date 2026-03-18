Exposition Ex(s)isterie Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Exposition Ex(s)isterie

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-13

Cette exposition est un dialogue entre les œuvres de l’artiste Amande Polet, les Conservatoires botaniques nationaux et les collections du musée.

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

This exhibition is a dialogue between the works of artist Amande Polet, the National Botanical Conservatories and the museum’s collections.

L’événement Exposition Ex(s)isterie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay