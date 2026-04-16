Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Dictée

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

A vos plumes, à vos stylos ! Venez plancher sur l’une des redoutables dictées préparées par les bibliothécaires.

Durée 2h.

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

Get out your pens! Come and work on one of the dreaded dictations prepared by the librarians.

Duration: 2 hours.

Registration on 04 71 02 46 10 or by e-mail: bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

L’événement Bibliothèque du Puy Dictée Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay