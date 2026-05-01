Conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay
Conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay mardi 12 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur
Salle Jeanne d’Arc Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
La Société des Amis du Musée Crozatier propose une conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur.
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Salle Jeanne d’Arc Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 27 92 05 contact@amismuseecrozatier.fr
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English :
The Société des Amis du Musée Crozatier presents a lecture by Serge Legat: Destins croisés d?artistes Frères de c?ur.
L’événement Conférence de Serge Legat Destins croisés d’artistes Frères de cœur Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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