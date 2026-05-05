Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 Sorciers Le Puy-en-Velay
Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 Sorciers Le Puy-en-Velay vendredi 8 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers
L’Atelier des 3 Sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-05-09 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Avez-vous déjà rêvé de maîtriser l’art ancestral des Elfes ? Les 8 et 9 mai prochains, franchissez nos portes et transformez-vous en scribe de Fondcombe.
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L’Atelier des 3 Sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 29
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English :
have you ever dreamed of mastering the ancient art of the Elves? On May 8 and 9, step through our doors and transform yourself into a Rivendell scribe.
L’événement Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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