Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 Sorciers Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers

L’Atelier des 3 Sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

​Avez-vous déjà rêvé de maîtriser l’art ancestral des Elfes ? Les 8 et 9 mai prochains, franchissez nos portes et transformez-vous en scribe de Fondcombe.

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L’Atelier des 3 Sorciers 47 rue Pannessac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 29

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English :

have you ever dreamed of mastering the ancient art of the Elves? On May 8 and 9, step through our doors and transform yourself into a Rivendell scribe.

L’événement Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay