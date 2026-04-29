Spectacle musical de marionnettes Association Jeunes Pousses Le P’tit Café Le Puy-en-Velay
Spectacle musical de marionnettes Association Jeunes Pousses Le P’tit Café Le Puy-en-Velay mercredi 13 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Spectacle musical de marionnettes
Association Jeunes Pousses Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Waterfall raconte l’histoire d’une jeune fille et de son grand-père qui remonte une rivière pour retrouver sa source !
Coup de cœur de la ville de Charleville-Mézières lors du dernier festival de marionnettes ! Gratuit, sur inscription. À partir de 3 ans.
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Association Jeunes Pousses Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37 cafejeunespousses@gmail.com
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English :
Waterfall tells the story of a young girl and her grandfather who go up a river to find its source!
A favorite of the town of Charleville-Mézières at the last puppet festival! Free, with registration. Ages 3 and up.
L’événement Spectacle musical de marionnettes Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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