Bibliothèque du Puy Visite du patrimoine Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Visite du patrimoine

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le plus ancien, le plus rare, le plus petit ou le plus surprenant…

Découvrez quelques uns des plus beaux livres du fonds patrimonial de la bibliothèque le temps d’une balade dans la réserve !

Sur inscription.

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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English :

The oldest, the rarest, the smallest or the most surprising…

Discover some of the most beautiful books in the library’s heritage collection during a stroll through the reserve!

Registration required.

L’événement Bibliothèque du Puy Visite du patrimoine Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay