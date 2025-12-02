Ateliers des Arts Jam session jazz Foyer du Consulat Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Jam session jazz

Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Rendez-vous pour une Jam session bœuf, une séance musicale improvisée avec les élèves d’Olivier Long le 19 mai dès 19h au Foyer du Consulat du Puy-en-Velay !

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Foyer du Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

Join Olivier Long’s students for a jam session improvised musical session on May 19th from 7pm at the Foyer du Consulat in Le Puy-en-Velay!

L’événement Ateliers des Arts Jam session jazz Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay