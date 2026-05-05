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Salon de la Généalogie La Fabrique Le Puy-en-Velay

Salon de la Généalogie La Fabrique Le Puy-en-Velay vendredi 15 mai 2026.

Lieu : La Fabrique

Adresse : 16 Boulevard Président Bertrand

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Salon de la Généalogie

La Fabrique 16 Boulevard Président Bertrand Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Venez à la rencontre des généalogistes du 43.
Le thème de ce salon sera Des altiligériens qui ont marqué leur époque, mais aussi la nôtre !
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La Fabrique 16 Boulevard Président Bertrand Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   associationgenealogie43@orange.fr

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English :

Come and meet the genealogists of the 43.
This year’s theme is Altiligériens who left their mark on their time, but also on ours!

L’événement Salon de la Généalogie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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