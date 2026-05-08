Visite à partager au cloître Chahuts ! Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Visite à partager au cloître Chahuts ! Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay dimanche 17 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Visite à partager au cloître Chahuts !
Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-19
Une médiatrice vous propose une découverte du cloître chahutée par les facéties inattendues de la Compagnie comme un Pinson !
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Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr
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English :
An interpreter takes you on a tour of the cloister, heckled by the unexpected antics of Compagnie comme un Pinson!
L’événement Visite à partager au cloître Chahuts ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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