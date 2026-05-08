Visite à partager au cloître Chahuts ! Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Visite à partager au cloître Chahuts !

Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-19

Une médiatrice vous propose une découverte du cloître chahutée par les facéties inattendues de la Compagnie comme un Pinson !

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Ensemble cathédrale du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 45 52 cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr

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English :

An interpreter takes you on a tour of the cloister, heckled by the unexpected antics of Compagnie comme un Pinson!

L’événement Visite à partager au cloître Chahuts ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay