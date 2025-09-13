Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

-18 ans, élèves des Ateliers des Arts, apprentis et étudiants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pour cette création éphémère, Maka et l’orchestre symphonique des Ateliers des Arts partent ensemble à leur propre rencontre.

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Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

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English :

For this ephemeral creation, Maka and the Ateliers des Arts symphony orchestra set off together on a journey of their own.

L’événement Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay