Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay vendredi 29 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
-18 ans, élèves des Ateliers des Arts, apprentis et étudiants.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pour cette création éphémère, Maka et l’orchestre symphonique des Ateliers des Arts partent ensemble à leur propre rencontre.
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Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
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English :
For this ephemeral creation, Maka and the Ateliers des Arts symphony orchestra set off together on a journey of their own.
L’événement Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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