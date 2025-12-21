Bibliothèque du Puy atelier jeux Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy atelier jeux Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 16 avril 2026.
Bibliothèque du Puy atelier jeux
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 11:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Tu as entre 4 et 8 ans et tu veux jouer ?
Les bibliothécaires t’expliquent les règlent et partagent leur bonne humeur !
Durée 1h. Sur inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Are you between 4 and 8 years old and want to play?
The librarians will explain the rules and share their good humor!
Duration: 1 hour. Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
L’événement Bibliothèque du Puy atelier jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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