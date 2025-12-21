Bibliothèque du Puy atelier jeux Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy atelier jeux

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 11:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Tu as entre 4 et 8 ans et tu veux jouer ?

Les bibliothécaires t’expliquent les règlent et partagent leur bonne humeur !

Durée 1h. Sur inscriptions 04 71 02 46 10 ou bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

.

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you between 4 and 8 years old and want to play?

The librarians will explain the rules and share their good humor!

Duration: 1 hour. Registration: 04 71 02 46 10 or bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

L’événement Bibliothèque du Puy atelier jeux Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay