Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 27 mai 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 39 EUR
Série 1 39€
Série 2 32€
Série 3 23€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic.
L’événement Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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