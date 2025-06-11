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Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : Place du Breuil

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 39 Série 1 39€ Série 2 32€ Série 3 23€ Série 4 10€

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 39 EUR

Série 1 39€
Série 2 32€
Série 3 23€
Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:30:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent passe de l’autre coté du miroir pour vous offrir en direct l’expérience du merveilleux et du fantastique.
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

In his new one-man show, Viktor Vincent goes through the looking glass to bring you a live experience of the marvellous and the fantastic.

L’événement Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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