Nuit Européenne des Musées / Exi(s)tere – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay
Nuit Européenne des Musées / Exi(s)tere – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées / Exi(s)tere – LE PUY EN VELAY (43) Samedi 23 mai, 19h00 musée crozatier Haute-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
En famille, à travers la découverte des collections du musée et de nombreuses animations artistiques et ludiques, vous ferez la connaissance du Narcisse des poètes, star des prairies du Massif central et d’autres plantes prairiales. Une belle occasion de mieux connaitre le patrimoine végétal local tout en s’amusant !
Animation proposée en collaboration avec le Musée Crozatier.
Durée : 4h
Public familial.
RDV : Musée Crozatier – 2, rue Antoine Martin – Le Puy-en-Velay.
Gratuit
Infos : www.cbnmc.fr/agenda
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/
Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn
musée crozatier 2 rue antoine martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 06 62 40 »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]
À l’occasion de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le Musée Crozatier et le CBN Massif central vous propose de découvrir l’exposition Ex(s)istere.
S.PERERA/CBNMC
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