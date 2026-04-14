La Rue est à Vous, Jardin Henri Vinay, Le Puy-en-Velay

La Rue est à Vous Dimanche 31 mai, 14h00 Jardin Henri Vinay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Dimanche 31 mai de 14h à 18h, la circulation et la stationnement seront interdits tout autour du jardin Henri Vinay au Puy-en-Velay. Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette occasion de flâner dans les rues, d’essayer des vélos atypiques et adaptés, d’initier vos enfants à la draisienne ou au vélo sur des parcours pédagogiques, d’essayer des vélos à assistance électrique, d’acheter un vélo à la bourse aux vélos, de participer à un atelier créatif et à des grands jeux en bois, de regarder ou d’essayer le hip hop, d’écouter de la musique et d’obtenir des informations sur la sécurité à vélo et la sécurité routière. Cet évènement est entièrement gratuit, ouvert à tous. Une buvette sera tenue par les parents des écoles adjacentes. Apportez vos vélos et venez passer une après-midi festive avec nous !

Jardin Henri Vinay cours victor hugo 43000 Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Après-midi familiale et festive. Les rues adjacentes au jardin H Vinay seront fermées à la circulation. L’occasion pour piétons et cyclistes de rouler, jouer, danser, dessiner, réfléchir à la sécurité