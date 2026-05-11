Bibliothèque du Puy Visite guidée bibliophilie Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Visite guidée bibliophilie Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay mardi 30 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Visite guidée bibliophilie
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Explorez les trésors du patrimoine lors d’une visite guidée bibliophilie le mardi 30 juin à 18h à la Bibliothèque du Puy‑en‑Velay, à la découverte de reliures médiévales et d’éditions rares.
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Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
Explore the treasures of our heritage during a guided bibliophile tour on Tuesday June 30 at 6pm at the Bibliothèque du Puy?en?Velay, discovering medieval bindings and rare editions.
L’événement Bibliothèque du Puy Visite guidée bibliophilie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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