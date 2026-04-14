Expo photo « Plantes sauvages du Massif central » (43) Dimanche 21 juin, 10h00 Jardins de Taulhac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Des méandres de l’Allier aux gorges du Tarn, des cratères verdoyants du Puy-de-Dôme aux causses des Cévennes, des tourbières limousines aux forêts du Morvan, le Massif central concentre une extraordinaire diversité de paysages qui vaut à la France, une bonne part de son attractivité touristique. Avec plus de 3 900 espèces de plantes vasculaires sauvages recensées*, ce massif montagneux figure parmi les territoires les plus diversifiés de la métropole. À travers cette exposition, les botanistes du Conservatoire botanique national (CBN) du Massif central ont souhaité présenter quelques plantes sauvages emblématiques du territoire. Avec en tête, le souci de témoigner de leur beauté, de leur diversité mais aussi de leur extrême fragilité…

Expo photo visible de 10h à 18h dans les Jardins de Taulhac pour la Journée des Roses – lien vers le site internet https://www.jardins-fruites.fr/

Jardins de Taulhac Rue de Langlade, 43000 Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 28 01 42 »}, {« type »: « email », « value »: « info@jardinsfruites.fr »}] [{« link »: « https://www.jardins-fruites.fr/ »}]

Pour la Journée des Roses, organisée par Jardins Fruités à Taulhac, venez admirer l’exposition photo du Conservatoire botanique du Massif central, ode aux plantes sauvages du territoire.

S.Perera/CBNMC