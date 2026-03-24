Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Les 27 et 28 juin 2026, le Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay accueille une nouvelle édition de Week de la Street, un événement dédié aux cultures urbaines et à l’énergie de la street culture.

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Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes hiphop1.academie@gmail.com

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English :

On June 27 and 28, 2026, the Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay hosts another edition of Week de la Street, an event dedicated to urban cultures and the energy of street culture.

L’événement Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay