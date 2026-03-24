Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay samedi 27 juin 2026.
Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines
Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Les 27 et 28 juin 2026, le Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay accueille une nouvelle édition de Week de la Street, un événement dédié aux cultures urbaines et à l’énergie de la street culture.
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Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes hiphop1.academie@gmail.com
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English :
On June 27 and 28, 2026, the Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay hosts another edition of Week de la Street, an event dedicated to urban cultures and the energy of street culture.
L’événement Week de la Street & marché du monde Festival des cultures urbaines Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay