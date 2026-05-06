Le Puy-en-Velay

Festival de Contes Bibliques 3ème édition

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Promenez-vous d’un lieu à l’autre et venez écouter des conteurs bibliques raconter des histoires pour grands et petits.

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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 36 72 73 ccrlepuyenvelay@conter-la-bible.net

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English :

Stroll from place to place and listen to Bible storytellers tell stories for young and old.

L’événement Festival de Contes Bibliques 3ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay