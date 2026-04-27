Le Puy-en-Velay

Marche des Fiertés

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Marche des fiertés au Puy-en-Velay un rendez-vous festif et engagé pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+. Défilé coloré, convivialité et visibilité au cœur de la ville.

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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes arcan@gresille.org

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English :

Marche des fiertés in Le Puy-en-Velay: a festive and committed event to defend the rights of LGBTQIA+ people. A colorful parade, conviviality and visibility in the heart of the city.

L’événement Marche des Fiertés Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay