Marche des Fiertés Le Puy-en-Velay
Marche des Fiertés Le Puy-en-Velay samedi 27 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Marche des Fiertés
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Marche des fiertés au Puy-en-Velay un rendez-vous festif et engagé pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+. Défilé coloré, convivialité et visibilité au cœur de la ville.
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes arcan@gresille.org
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English :
Marche des fiertés in Le Puy-en-Velay: a festive and committed event to defend the rights of LGBTQIA+ people. A colorful parade, conviviality and visibility in the heart of the city.
L’événement Marche des Fiertés Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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