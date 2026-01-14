Bibliothèque du Puy Stage crochet Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Stage crochet

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Venez apprendre les bases du crochet et repartez avec votre propre marque-page

Dès 10 ans et adultes, 3 séances d’1h30, accessible aux débutants.

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

English :

Learn the basics of crochet and leave with your own bookmark

From age 10 and adults, 3 sessions of 1h30, accessible to beginners.

