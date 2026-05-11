Festival Orchestre en Cathédrales Le Puy-en-Velay
Festival Orchestre en Cathédrales Le Puy-en-Velay jeudi 25 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Festival Orchestre en Cathédrales
Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 24 – 24 – 32 EUR
catégorie 1
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 21:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Pour la troisième édition de son festival itinérant de musique sacrée, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes parcourt les routes d’Auvergne et fait résonner quatre joyaux architecturaux de sa région notamment à la cathédrale du Puy-en-Velay.
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Cathédrale Notre-Dame du Puy Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 billetterie@orchestre-auvergne.fr
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English :
For the third edition of its touring festival of sacred music, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes travels the roads of Auvergne, giving voice to four of the region?s architectural jewels, notably the cathedral of Le Puy-en-Velay.
L’événement Festival Orchestre en Cathédrales Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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