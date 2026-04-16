Ateliers des Arts Reflet Les Oiseaux FM 1C1 Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Les Oiseaux FM 1C1 Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay mercredi 24 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Les Oiseaux FM 1C1
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Concert des élèves du premier cycle première année encadrés par Véronique Soignon, Stéphanie Vouillot, Ollivier Long, Élodie Chapeland, Pierrick Bayle, Ségolène Bolard, Chloé Cullingworth et Hariz Greca.
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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
Concert by first-year undergraduates supervised by Véronique Soignon, Stéphanie Vouillot, Ollivier Long, Élodie Chapeland, Pierrick Bayle, Ségolène Bolard, Chloé Cullingworth and Hariz Greca.
L’événement Ateliers des Arts Reflet Les Oiseaux FM 1C1 Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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