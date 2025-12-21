Spectacle Au pied du monde Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Spectacle Au pied du monde Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay lundi 13 avril 2026.
Spectacle Au pied du monde
Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 17:00:00
fin : 2026-04-13 17:35:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14
Quand le tout petit vient à la vie, son univers est presque aussi petit que lui. Et puis un jour, il comprend que de l’autre côté de la porte, il y a le monde. Grandir, c’est pousser la porte.
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Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
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English :
When a toddler comes to life, his world is almost as small as he is. And then one day, he understands that on the other side of the door, there’s the world. To grow up is to push open the door.
L’événement Spectacle Au pied du monde Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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