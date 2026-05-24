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Spectacle de cirque et de théâtre Association Jeunes Pousses Le P’tit Café Le Puy-en-Velay

Spectacle de cirque et de théâtre Association Jeunes Pousses Le P’tit Café Le Puy-en-Velay mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Association Jeunes Pousses Le P'tit Café

Adresse : 25 Place du Marché Couvert

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Spectacle de cirque et de théâtre

Association Jeunes Pousses Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 19:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Make me a man , un spectacle de cirque et de théâtre engagé par la Cie Corpora Momentum. Un récit intime, sensible et puissant autour de la reconstruction masculine. Tout public dès 9 ans. Participation au chapeau.
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Association Jeunes Pousses Le P’tit Café 25 Place du Marché Couvert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 68 53 37  cafejeunespousses@gmail.com

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English :

Make me a man , an engaging circus and theater show by Cie Corpora Momentum. An intimate, sensitive and powerful tale of male reconstruction. For all ages 9 and up. Participation by hat.

L’événement Spectacle de cirque et de théâtre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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