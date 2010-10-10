La Color Run Ponote 5ème édition Parc de Montredon Le Puy-en-Velay
La Color Run Ponote 5ème édition Parc de Montredon Le Puy-en-Velay samedi 27 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
La Color Run Ponote 5ème édition
Parc de Montredon 47 route de Montredon Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez participer à la 5ème édition de la Color Run Ponote au Parc Montredon (à côté du Skatepark) au Puy-en-Velay. Rendez-vous incontournable pour le début de l’été.
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Parc de Montredon 47 route de Montredon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 88 20 44 fitrunsports43@gmail.com
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English :
Join us for the 5th Color Run Ponote at Parc Montredon (next to the Skatepark) in Le Puy-en-Velay. A not-to-be-missed event for the start of summer.
L’événement La Color Run Ponote 5ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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