Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Soirée jeux de rôles

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Venez jouer aux loups-garous de Thiercelieux les loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une victime chaque nuit. Les furieux villageois parviendront-ils à les éliminer ?

Bibliothèque Municipale du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

Come and play Werewolves of Thiercelieux: werewolves have infiltrated innocent villagers and are devouring a victim every night. Can the furious villagers get rid of them?

