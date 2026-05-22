Bal d’été Musiques traditionnelles Centre culturel Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Bal d’été Musiques traditionnelles

Centre culturel 2 rue du Soleil levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Bal porté par le conservatoire de l’agglomération du Puy-en-Velay Les Ateliers des Arts . Bal des élèves du département de Musiques Traditionnelles. Venez avec votre pique-nique !

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Centre culturel 2 rue du Soleil levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

Ball organized by the Conservatoire de l?agglomération du Puy-en-Velay Les Ateliers des Arts . Ball by students from the Traditional Music department. Bring your picnic!

L’événement Bal d’été Musiques traditionnelles Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay