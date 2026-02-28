Du baroque à Bartók Concert Jubilons ! Abbaye de Doue Saint-Germain-Laprade

Du baroque à Bartók Concert Jubilons !

Abbaye de Doue 1, route Bertrand de Doue Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date :

Début : 2026-08-02 17:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du festival Jubilons ! , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon, et Violaine Cochard, clavecin, vous entraînent dans un voyage inattendu, du baroque à Bartók.

.

Abbaye de Doue 1, route Bertrand de Doue Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 83 44 31 contact@jubilons.org

English :

As part of the Jubilons! festival, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violin, and Violaine Cochard, harpsichord, take you on an unexpected journey from Baroque to Bartók.

