Du baroque à Bartók Concert Jubilons ! Abbaye de Doue Saint-Germain-Laprade
Abbaye de Doue 1, route Bertrand de Doue Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-08-02 17:30:00
fin : 2026-08-02
2026-08-02
Dans le cadre du festival Jubilons ! , Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violon, et Violaine Cochard, clavecin, vous entraînent dans un voyage inattendu, du baroque à Bartók.
Abbaye de Doue 1, route Bertrand de Doue Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 83 44 31 contact@jubilons.org
English :
As part of the Jubilons! festival, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violin, and Violaine Cochard, harpsichord, take you on an unexpected journey from Baroque to Bartók.
