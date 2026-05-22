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Visites guidées gratuites de Saugues Place du 11 novembre Saugues

Visites guidées gratuites de Saugues Place du 11 novembre Saugues mardi 16 juin 2026.

Lieu : Place du 11 novembre

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saugues

Visites guidées gratuites de Saugues

Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-06-16 2026-07-03 2026-09-01

Visites guidées gratuites de Saugues avec des bénévoles PASSIONNÉS ! Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
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Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

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English :

Free guided tours of Saugues with PASSIONATE volunteers! Meet in front of the Tourist Office.

L’événement Visites guidées gratuites de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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