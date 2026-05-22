Visites guidées gratuites de Saugues Place du 11 novembre Saugues

Saugues

Visites guidées gratuites de Saugues

Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-16 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-03 2026-09-01

Visites guidées gratuites de Saugues avec des bénévoles PASSIONNÉS ! Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

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Place du 11 novembre Office de Tourisme Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

Free guided tours of Saugues with PASSIONATE volunteers! Meet in front of the Tourist Office.

L’événement Visites guidées gratuites de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier