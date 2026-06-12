Bal des commerçants Saugues
Bal des commerçants Saugues samedi 20 juin 2026.
Saugues
Bal des commerçants
Centre culturel Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 00:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Bal des commerçants animé par Smile & Sound.
.
Centre culturel Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Merchants’ Ball with Smile & Sound.
L’événement Bal des commerçants Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)
- Ultra Trail du Saint-Jacques by UTMB Saugues 12 juin 2026
- Portes ouvertes aux Ateliers de la Bruyère Saugues 12 juin 2026
- Film ELFI et les SUPER ELFKINS Espace Multimédia Saugues 13 juin 2026
- Film JUSTE UNE ILLUSION Espace Multimédia Saugues 13 juin 2026
- Vide-dressing adolescents & adultes Saugues 13 juin 2026