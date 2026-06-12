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Bal des commerçants Saugues

Bal des commerçants Saugues samedi 20 juin 2026.

Adresse : Centre culturel

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 00:00:00

Tarif :

Saugues

Bal des commerçants

Centre culturel Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 00:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Bal des commerçants animé par Smile & Sound.
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Centre culturel Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

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English :

Merchants’ Ball with Smile & Sound.

L’événement Bal des commerçants Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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