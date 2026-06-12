Saugues

Fête de la Musique à Saugues

Le bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La musique va faire vibrer les rues de Saugues ! La Commune vous donne rendez-vous le 20 juin 2026 dès 19h30 pour une soirée festive, gratuite et ouverte à tous à l’occasion de la Fête de la Musique.

.

Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The streets of Saugues will be alive with music! The Commune invites you to join us on June 20, 2026 at 7:30pm for a festive evening, free and open to all, to celebrate the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique à Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier