Fête de la Musique à Saugues Saugues
Fête de la Musique à Saugues Saugues samedi 20 juin 2026.
Saugues
Fête de la Musique à Saugues
Le bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La musique va faire vibrer les rues de Saugues ! La Commune vous donne rendez-vous le 20 juin 2026 dès 19h30 pour une soirée festive, gratuite et ouverte à tous à l’occasion de la Fête de la Musique.
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Le bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
The streets of Saugues will be alive with music! The Commune invites you to join us on June 20, 2026 at 7:30pm for a festive evening, free and open to all, to celebrate the Fête de la Musique.
L’événement Fête de la Musique à Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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