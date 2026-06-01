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Exposition Créons au fil des saisons Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition Créons au fil des saisons Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du couvent

Adresse : Bibliothèque Stevenson

Ville : 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition Créons au fil des saisons

Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-17

Exposition des travaux d’élèves: Célie, Chloé, Emy, Mathis, Mia, Tilia
Vernissage mercredi 17 juin, 11h30
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Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   biblio@mezencloiremeygal.fr

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English :

Exhibition of students’ work: Célie, Chloé, Emy, Mathis, Mia, Tilia
Opening Wednesday June 17, 11:30 am

L’événement Exposition Créons au fil des saisons Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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