Exposition Créons au fil des saisons Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille
Exposition Créons au fil des saisons Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 17 juin 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Exposition Créons au fil des saisons
Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-17
Exposition des travaux d’élèves: Célie, Chloé, Emy, Mathis, Mia, Tilia
Vernissage mercredi 17 juin, 11h30
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Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes biblio@mezencloiremeygal.fr
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English :
Exhibition of students’ work: Célie, Chloé, Emy, Mathis, Mia, Tilia
Opening Wednesday June 17, 11:30 am
L’événement Exposition Créons au fil des saisons Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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