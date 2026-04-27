Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’ Le Monastier-sur-Gazeille
Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’ Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 30 juillet 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’
Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-30
Spectacles gratuits, festival du théâtre de rue Du couvent au Monast : programme à venir.
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Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Free shows, street theater festival Du couvent au Monast : program to come.
L’événement Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’ Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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