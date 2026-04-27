Le Monastier-sur-Gazeille

Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’

Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-30

Spectacles gratuits, festival du théâtre de rue Du couvent au Monast : programme à venir.

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Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 37 76 ece.lemonastier@gmail.com

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English :

Free shows, street theater festival Du couvent au Monast : program to come.

L’événement Festival du théâtre de rue du Couvent au Monast’ Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal