Train fantôme, Aponia, Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Train fantôme 19 et 20 septembre Aponia Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Train fantôme

Quelles histoires invisibles traversent les paysages ?

C’est la question à laquelle les étudiant.e.s d’année 4 du master ACDC_espaces de l’Ecole supérieure de Design devront répondre, lors de leur workshop d’intégration au Monastier-sur-Gazeille, en partenariat avec le lieu d’exposition et de résidence d’artistes Aponia.

Au début du 20e siècle, la ville fut envisagée en tant qu’étape de la nouvelle ligne de chemin de fer, la Transcévenole, qui devait relier Le Puy-en-Velay à Lelevade-d’Ardèche. Dès 1907, le projet est voté et pendant plusieurs décennies, la compagnie de chemin de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) installe viaducs, tunnels, plateforme de ligne et gares dans un paysage complexe aux dénivelés incessants. En 1937, le projet de voie ferrée est abandonné au profit du développement de l’autoroute, et les rails jamais installés, deviennent une trace silencieuse dans le paysage, puis l’enjeu de sauvegarde d’un patrimoine local.

En arpentant la voie actuelle, en s’appuyant sur l’imaginaire d’une voie qui n’a jamais vu rouler aucun train, il s’agira pour les étudiant.es de la mention ACDC_espaces de créer des pièces d’art et de design qui interrogent notre besoin de patrimoine

Aponia 67 rue Saint Pierre 43150 Le Monastier sur Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0620493690 http://www.aponia.fr Depuis plus de vingt huit années, APONIA , lieu dédié à l’art contemporain implanté au Monastier-sur-Gazeille (43), ne cesse de questionner et de révéler l’essence même de la création contemporaine. Par des formes multiples, APONIA explore les enjeux profonds et interroge les idées que véhicule l’art, ces forces vives qui, depuis toujours, alimentent la pratique artistique.

Ces idées, toujours en mouvement, se métamorphosent à travers les gestes incarnés dans des images puissantes.

Les expositions sont proposées sur deux sites, un batiment du 16e siècle ainsi qu’une église romane du 9e siècle. Parking à disposition sur les 2 sites

Train fantôme

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