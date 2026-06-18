Le Monastier-sur-Gazeille

Festival Altistoria

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Laissez-vous conter la Haute-Loire ! Le festival Altistoria propose des conférences, tables-rondes, salon littéraire, expositions et animations autour de l’histoire locale.

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Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01

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English :

Come and learn about the Haute-Loire! The Altistoria festival features lectures, roundtable discussions, a literary fair, exhibitions, and activities centered on local history.

L’événement Festival Altistoria Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal