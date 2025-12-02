Exposition de sculptures Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille
Exposition de sculptures Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille mardi 2 décembre 2025.
Exposition de sculptures
Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-02
fin : 2025-02-28
Date(s) :
2025-12-02
Exposition de sculptures de Valérie Berthéas et Sylvaine Martel.
Du 2 décembre au 28 février, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Vernissage le 5 décembre à 18h.
.
Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 45 44 biblio@mezencloiremeygal.fr
English :
Sculpture exhibition by Valérie Berthéas and Sylvaine Martel.
From December 2 to February 28, during library opening hours.
Opening December 5 at 6pm.
German :
Skulpturenausstellung von Valérie Berthéas und Sylvaine Martel.
Vom 2. Dezember bis 28. Februar, während der Öffnungszeiten der Bibliothek.
Vernissage am 5. Dezember um 18 Uhr.
Italiano :
Mostra di sculture di Valérie Berthéas e Sylvaine Martel.
Dal 2 dicembre al 28 febbraio, durante gli orari di apertura della biblioteca.
Inaugurazione il 5 dicembre alle 18.00.
Espanol :
Exposición de esculturas de Valérie Berthéas y Sylvaine Martel.
Del 2 de diciembre al 28 de febrero, durante el horario de apertura de la biblioteca.
Inauguración el 5 de diciembre a las 18.00 h.
L’événement Exposition de sculptures Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal