Exposition de sculptures Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille

Exposition de sculptures

Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-12-02

fin : 2025-02-28

2025-12-02

Exposition de sculptures de Valérie Berthéas et Sylvaine Martel.

Du 2 décembre au 28 février, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Vernissage le 5 décembre à 18h.

Place du couvent Bibliothèque Stevenson Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 45 44 biblio@mezencloiremeygal.fr

English :

Sculpture exhibition by Valérie Berthéas and Sylvaine Martel.

From December 2 to February 28, during library opening hours.

Opening December 5 at 6pm.

German :

Skulpturenausstellung von Valérie Berthéas und Sylvaine Martel.

Vom 2. Dezember bis 28. Februar, während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

Vernissage am 5. Dezember um 18 Uhr.

Italiano :

Mostra di sculture di Valérie Berthéas e Sylvaine Martel.

Dal 2 dicembre al 28 febbraio, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Inaugurazione il 5 dicembre alle 18.00.

Espanol :

Exposición de esculturas de Valérie Berthéas y Sylvaine Martel.

Del 2 de diciembre al 28 de febrero, durante el horario de apertura de la biblioteca.

Inauguración el 5 de diciembre a las 18.00 h.

