Rallye Haute Vallée de la Loire Le Monastier-sur-Gazeille
Rallye Haute Vallée de la Loire Le Monastier-sur-Gazeille vendredi 12 juin 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Rallye Haute Vallée de la Loire
Le Monastier sur Gazeille Goudet Salettes Colempce Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Rallye Régional de la Haute Vallée de la Loire sur les communes du Monastier sur Gazeille, Chadron et Goudet.
Informations techniques sur le site internet de l’ASA
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Le Monastier sur Gazeille Goudet Salettes Colempce Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 81 72 asahvl@orange.fr
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English :
Rallye Régional de la Haute Vallée de la Loire on the communes of Monastier sur Gazeille, Chadron and Goudet.
Technical information on the ASA website
L’événement Rallye Haute Vallée de la Loire Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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