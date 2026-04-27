Fête de la Musique Le Monastier-sur-Gazeille
Fête de la Musique Le Monastier-sur-Gazeille samedi 27 juin 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Fête de la Musique
Place Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la musique organisée par l’école de musique intercommunale et l’Harmonie St Chaffre.
Accès libre à tous. Buvette et restauration sur place
.
Place Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Music festival organized by the intercommunal music school and the Harmonie St Chaffre.
Free access for all. Refreshments and catering on site
L’événement Fête de la Musique Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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