Le Monastier-sur-Gazeille

Fête de la Musique

Place Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la musique organisée par l’école de musique intercommunale et l’Harmonie St Chaffre.

Accès libre à tous. Buvette et restauration sur place

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Place Saint Jean Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Music festival organized by the intercommunal music school and the Harmonie St Chaffre.

Free access for all. Refreshments and catering on site

L’événement Fête de la Musique Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal