Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille
Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 9 juillet 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Pilotes en herbe
Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
avec le goûter
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les pilotes en herbe ! ♀️
Pour les 6-8 ans apprendre en s’amusant, réglage du casque, maniabilité, vérification de l’état du vélo, code de la route, …
20€ (boisson/goûter compris).
.
Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr
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English :
Budding riders!
For 6-8 year-olds: learning while having fun, helmet adjustment, handling, checking bike condition, traffic rules, …
20 (including drinks and snacks).
L’événement Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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