Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille

Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20 avec le goûter

Le Monastier-sur-Gazeille

Pilotes en herbe

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

avec le goûter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Les pilotes en herbe ! ‍♀️
Pour les 6-8 ans apprendre en s’amusant, réglage du casque, maniabilité, vérification de l’état du vélo, code de la route, …
20€ (boisson/goûter compris).
  .

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65  guizon.alban@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Budding riders!
For 6-8 year-olds: learning while having fun, helmet adjustment, handling, checking bike condition, traffic rules, …
20 (including drinks and snacks).

L’événement Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)