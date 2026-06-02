Le Monastier-sur-Gazeille

Pilotes en herbe

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

avec le goûter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les pilotes en herbe ! ‍♀️

Pour les 6-8 ans apprendre en s’amusant, réglage du casque, maniabilité, vérification de l’état du vélo, code de la route, …

20€ (boisson/goûter compris).

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Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

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English :

Budding riders!

For 6-8 year-olds: learning while having fun, helmet adjustment, handling, checking bike condition, traffic rules, …

20 (including drinks and snacks).

L’événement Pilotes en herbe Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal