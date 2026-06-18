Lectures estivales et familiales Le Monastier-sur-Gazeille
Lectures estivales et familiales Le Monastier-sur-Gazeille mercredi 26 août 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Lectures estivales et familiales
EPAD du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème Vive les vacances
.
EPAD du Monastier Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Readings for children and families, with an average length of 40 minutes. Theme: Long Live the Holidays
L’événement Lectures estivales et familiales Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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