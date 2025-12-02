Le Monastier-sur-Gazeille

Vogue du Monastier sur Gazeille

Le bourg Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Vogue annuelle de la cité Saint Chaffre !

Nombreuses animations, attractions foraines, restauration/buvette sur place….

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Le bourg Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01

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English :

Annual Vogue in the town of Saint Chaffre!

Lots of entertainment, fairground attractions, on-site refreshments….

L’événement Vogue du Monastier sur Gazeille Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal