Activité enfant TOU’PTI PILOTES Le Monastier-sur-Gazeille
Activité enfant TOU’PTI PILOTES Le Monastier-sur-Gazeille vendredi 10 juillet 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Activité enfant TOU’PTI PILOTES
Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
à partir de 4 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les tout-petits pilotes
Pour les 4-6 ans on apprend à bien mettre son casque, à être à l’aise sur son vélo, à maîtriser les bases (maniabilité, équilibre) en s’amusant avec des jeux ludiques !
20€ (goûter compris).
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Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr
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English :
Little riders
For 4-6 year-olds: learn how to put on a helmet, get comfortable on a bike, master the basics (handling, balance) and have fun doing it!
20 (snack included).
L’événement Activité enfant TOU’PTI PILOTES Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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