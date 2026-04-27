Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille
Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 2 juillet 2026.
Le Monastier-sur-Gazeille
Marché de Producteurs de Pays
Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-08-28 19:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Marché estival de producteurs de pays, tous les jeudis de 17h30 à 19h30 en juillet et août.
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Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 mairie-du-monastier-sur-gazeille@orange.fr
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English :
Summer market of local producers, every Thursday from 5:30pm to 7:30pm in July and August.
L’événement Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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