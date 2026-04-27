Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille

Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place du Vallat

Ville : 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Le Monastier-sur-Gazeille

Marché de Producteurs de Pays

Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Marché estival de producteurs de pays, tous les jeudis de 17h30 à 19h30 en juillet et août.
  .

Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01  mairie-du-monastier-sur-gazeille@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer market of local producers, every Thursday from 5:30pm to 7:30pm in July and August.

L’événement Marché de Producteurs de Pays Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Le Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)