Le Monastier-sur-Gazeille

Festival du Monastier The place to cuivres

Cour du château & Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Dans un joyeux tumulte, on entend, du château résonner les trombones, saxos et tubas. Et c’est toute la cité qui prend le pouls de la diversité de ces musiques qui savent si bien magnifier les cuivres.

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Cour du château & Place du Vallat Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 94 17

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English :

In a joyful tumult, one hears, from the castle, the resounding of trombones, saxophones and tubas. And it is the whole city which takes the pulse of the diversity of these musics which know so well how to magnify the brass instruments.

L’événement Festival du Monastier The place to cuivres Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal