Spectacle Rock’n roll circus 2 Rue Auguste Ollier Le Monastier-sur-Gazeille

Informations pratiques

Le Monastier-sur-Gazeille

Spectacle Rock’n roll circus 2

Rue Auguste Ollier Aire de camping car Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Spectacle tout public. 8 artistes internationaux mêlant prouesses techniques, drôleries, poésie, émerveillement, le tout sur une musique live ! 2h de show.

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Rue Auguste Ollier Aire de camping car Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com

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English :

A show for all ages. Eight international artists combine technical feats, humor, poetry, and wonder—all set to live music! A 2-hour show.

L’événement Spectacle Rock’n roll circus 2 Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal